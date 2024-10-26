В Беларусь залетело до 10 «шахедов» 1 26.10.2024, 14:22

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Один из них потерян.

В ночь на 26 октября в Беларусь из Украины залетели не менее 7 российских дронов-камикадзе типа «шахед». Дроны проходили через «коридор» Славутич — Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска/Столина на юго-западе страны, сообщает «Беларускі Гаюн».

Первый заход произошел в 02:51 по «транзитному коридору» из Славутича в сторону Чернобыля, далее — в 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 и 06:05.

Кроме этого, было еще 3 «шахеда», которые двигались в сторону Беларуси, но их заход точно не подтвержден — это проходы в 03:20, 06:37 и в 09:38 утра.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины также сообщили, что один из БПЛА после захода в Беларусь больше не вернулся в Украину, это означает, что он был потерян на территории Беларуси.

На протяжении ночи и утра дежурная авиация ВВС Беларуси не поднималась.

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