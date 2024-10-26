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Валерий Карбалевич: Лукашенко стоило бы насторожиться

  • 26.10.2024, 14:36
Валерий Карбалевич: Лукашенко стоило бы насторожиться

Москва будет исходить из своих интересов.

Россия окажет официальному Минску «помощь» в случае «попыток дестабилизации» ситуации в ходе президентских «выборов» 2025 года. Это заявление посла РФ в Минске Бориса Грызлова в интервью РИА Новости наделало много шуму, пишет политолог Валерий Карбалевич на «Позiрке».

Что бы оно значило?

Здесь важно учитывать несколько обстоятельств. В случае каких-то катаклизмов Россия вступит в игру только при условии, что сами белорусские власти не справятся с подавлением протестов.

Второй момент. Если и когда возникнет ситуация, которая потребует российского вмешательства, неизвестно, в каком состоянии будет находиться сама Россия, каким будет международный контекст, чем закончится война в Украине.

Нельзя исключать, что РФ окажется в кризисе, как в 1990-е годы, когда фактически целое десятилетие она решала внутренние проблемы, лишь иногда отвлекаясь, вяло откликаясь на проблемы в так называемом ближнем зарубежье.

Именно это обстоятельство позволило тогда Беларуси состояться как суверенному государству.

Поэтому не стоит так уж пугаться и ждать российских танков в ближайшие месяцы.

Но здесь надо иметь в виду и еще один нюанс. Внешнее силовое вмешательство может повлиять на ситуацию в стране самым неожиданным образом.

Ввод войск ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года действующий президент Касым-Жомарт Токаев использовал, чтобы ликвидировать двоевластие, лишив властных полномочий бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева.

Вспомним тот же 2020 год. Первые 7–10 дней после начала массовых протестов в Беларуси Москва выжидала, молчала на официальном уровне. В это время российские федеральные телеканалы сохраняли нейтралитет, достаточно объективно освещали ситуацию в нашей стране.

В Кремле хотели определить, устоит ли Лукашенко. И лишь когда увидели, что в самые критические дни белорусский правитель удержался, Россия встала на его защиту. Путин объявил, что подразделения Росгвардии готовы приехать в Беларусь в случае возникновения беспорядков.

Но и здесь силовая поддержка Россия была не безусловной. Путин, судя по всему, поставил условие, которое было очень неприятным для Лукашенко. А именно: тот должен уйти досрочно, не отбыв до конца свою новую пятилетнюю президентскую каденцию.

Напомню, 17 сентября 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров дал телеканалу RTVI примечательное интервью, в котором заявил:

«Сам Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». <…> Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочно парламентские и президентские выборы».

Лукашенко это очень не понравилось, он делал какие-то намеки, но ничего не обещал. Позже ему, надо полагать, удалось убедить Путина отказаться от своего требования. А с началом войны России против Украины белорусский правитель доказал свою верность Кремлю, и вопрос о его уходе был полностью снят с повестки дня.

Но осадочек остался. И когда теперь мы слышим, что Россия готова к силовому вмешательству в белорусские дела, надо помнить тот эпизод в августе — сентябре 2020 года. Он говорит о том, что Москва в любом случае будет исходить из своих интересов, которые не всегда совпадают с интересами самого Лукашенко. И на его месте стоило бы насторожиться.

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