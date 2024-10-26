Офицер ВСУ: Россияне в Курской области получили приказ не брать в плен украинских военных
- 26.10.2024, 14:43
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В Курской области России, где продолжается операция ВСУ, россияне получили приказ от командования не брать в плен украинских военнослужащих. Такое заявление в эфире национального телемарафона сделала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Дина Вонг.
«Враг дал своему личному составу прямой приказ не брать в плен украинских военных», - заявила она.
По ее словам, на указанном направлении россияне ведут активные штурмовые действия с применением бронетехники.
«Нам известно о том, что они пытаются накопить свою пехоту... Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция - это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БПЛА», - рассказала Вонг.