В Глубокском районе два авто столкнулись лоб в лоб 26.10.2024, 14:50

Погибла семья из трех человек.

В Глубокском районе Витебской области после лобового столкновения двух авто вечером 25 октября погибла семья из трех человек. Об аварии рассказали в Следственном комитете (СК).

По информации следователей, 26-летний водитель автомобиля DS около агрогородка Прозороки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Opel. В результате ДТП 39-летний водитель второй машины погиб на месте.

А его 37-летняя супруга и 17-летняя дочь скончались позже в больнице, сообщили в СК. По их данным, водителя DS госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как уточнили вечером 25 октября в ГАИ Витебской области, авария случилась около 20 часов в пятницу на 50-м километре автодороги Р-45 «Полоцк – Глубокое».

Глубокский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

В Глубокском районе 2 авто столкнулись лоб в лоб - погибла семья



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Видео Следственного комитета Беларуси pic.twitter.com/x181M2lAUJ — Telegraf.news (@news_telegraf) October 26, 2024

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