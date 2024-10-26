СМИ: Путин готовит Украине новый ультиматум

СМИ: Путин готовит Украине новый ультиматум12
- 26.10.2024, 14:57
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Будет два варианта.
После выборов президента США, которые состоятся уже 5 ноября, диктатор РФ Владимир Путин может попытаться выдвинуть Киеву новый ультиматум. Эта тема активно обсуждается в Кремле.
Такой информацией 26 октября поделился влиятельный российский Telegram-канал «Тайная канцелярия», ссылаясь на информированные источники.
Подтверждения этой информации на данный момент нет, передает «Диалог.UA».
«В Кремле обсуждают формат и дату публикации нового ультиматума Украине для начала переговорного процесса и обсуждения детальных пунктов мирного трека с Западом», — сообщил ресурс.
Он утверждает, что есть два варианта ультиматума, один из которых готовится на случай переизбрания республиканца Дональда Трампа, а второй — на приход ко власти демократки Камалы Харрис.
Как сообщается, Трампу предложат «мягкий вариант» ультиматума, а Харрис — жесткий.
Так, Путин якобы будет требовать отдать ему 4 области Украины, уничтожить ВСУ, создать «санитарную зону» в 200 км и прочее.
Ресурс утверждает, что угроза применения войск КНДР в нынешней войне — это повышение Кремлем ставок перед ультиматумом. Он якобы также может разыграть «приднестровскую карту».