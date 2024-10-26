закрыть
26 октября 2024, суббота, 16:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Путин готовит Украине новый ультиматум

12
  • 26.10.2024, 14:57
  • 10,752
СМИ: Путин готовит Украине новый ультиматум

Будет два варианта.

После выборов президента США, которые состоятся уже 5 ноября, диктатор РФ Владимир Путин может попытаться выдвинуть Киеву новый ультиматум. Эта тема активно обсуждается в Кремле.

Такой информацией 26 октября поделился влиятельный российский Telegram-канал «Тайная канцелярия», ссылаясь на информированные источники.

Подтверждения этой информации на данный момент нет, передает «Диалог.UA».

«В Кремле обсуждают формат и дату публикации нового ультиматума Украине для начала переговорного процесса и обсуждения детальных пунктов мирного трека с Западом», — сообщил ресурс.

Он утверждает, что есть два варианта ультиматума, один из которых готовится на случай переизбрания республиканца Дональда Трампа, а второй — на приход ко власти демократки Камалы Харрис.

Как сообщается, Трампу предложат «мягкий вариант» ультиматума, а Харрис — жесткий.

Так, Путин якобы будет требовать отдать ему 4 области Украины, уничтожить ВСУ, создать «санитарную зону» в 200 км и прочее.

Ресурс утверждает, что угроза применения войск КНДР в нынешней войне — это повышение Кремлем ставок перед ультиматумом. Он якобы также может разыграть «приднестровскую карту».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук