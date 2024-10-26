«Местные обступали со всех сторон и просили сфотографироваться» 6 26.10.2024, 15:05

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Белоруска из Кобрина съездила в Китай и поделилась впечатлениями.

«Поездка в Китай получилась максимально спонтанной. Во вторник я подумала: почему бы не полететь в Китай? – для издания devby.io пишет Алина из Кобрина. – Предложила нескольким друзьям присоединиться. Особо ни на что не рассчитывала. Вылетать хотела в ближайшие дни, а для многих нужно заранее подготовиться к поездке: морально, финансово, договорится насчет отпуска. К моему удивлению согласилась сестра. В среду вечером мы купили билеты, а в пятницу вечером выехали в Москву. Расскажу, что нас удивило в Китае, и поделюсь лайфхаками путешествия».

Маршрут

– Мы летели из Москвы в Пекин с пересадкой в Новосибирске. Перелет обошелся в 205 долларов на человека. Дорога из Кобрина в Москву – 3500 RUB (118 руб.) на человека. Остальной маршрут мы планировали на месте.

Очень мало готовились к самой поездке – не хватало времени. Только посмотрели несколько видео на YouTube, почитали несколько статей про достопримечательности и спросили знакомых, как там платить.

Мы хотели посмотреть страну. Мы не стремились посетить все достопримечательности за две недели. Нам было важно увидеть Великую китайскую стену, терракотовую армию и Национальный парк в Чжанцзяцзе. В итоге у нас получилось посетить Пекин, Сиань, Чэнду, Чжанцзяцзе, Гуанджоу.

Учтите: на некоторые достопримечательности билет нужно покупать заранее. Поэтому советую тщательно спланировать посещение.

Великая китайская стена

Она находится в часе езды от Пекина. Очень большая очередь на вход, но она быстро проходится. Мы прогулялись по самой стене – это заняло около 3 часов в одну сторону. Советую надевать самую удобную обувь. В босоножках будет сложно, так как там много спусков и подъемов и не всегда есть ступеньки.

Людей на Китайской стене было очень много. Сделать фотографии в одиночестве будет проблематично. На тех участках стены, где есть башни, пропускная способность снижается. Мы даже стояли по 5–10 минут в пробках из людей.

Терракотовая армия

Туда мы добирались из города Сиань на метро и автобусе. Ехали туда больше для галочки – много читали про скульптуры в школе, и хотелось посмотреть. Входной билет – 120 CNY (55,6 руб.), зрелище абсолютно стоит своих денег.

Армия выглядит впечатляюще, хотя раскопки и реставрация еще не закончены. Музей состоит из трех залов, где можно увидеть воинов и лошадей.

Национальный парк в Чжанцзяцзе

В парк я хотела поехать, потому что в Instagram видела классные рилсы, где рассказывали, что создатели «Аватара» вдохновились горами в парке Чжанцзяцзе, когда создавали парящие горы для фильма.

По дороге в национальный парк с нами приключилась забавная история. В Китае есть города Чэнду и Чандэ. Крупный город, который находится относительно недалеко от национального парка, – это Чандэ, куда мы и планировали поехать.

Но сейчас я понимаю, что оттуда до парка было бы достаточно долго добираться. Поэтому хорошо, что мы перепутали город. Случайно проехали 750 км в другую сторону и оказались не в том городе (Чандэ вместо Чэнду). Но не растерялись и сходили в парк с пандами.

На следующий день внимательнее изучили информацию и решили, что лучше поехать в Чжанцзяцзе: оттуда намного легче добираться до парка.

Билет на автобус из Чжанцяцзе в парк в одну сторону стоит 12-13 CNY (5-6 руб.), цена отличается в зависимости от входа в парк. Вход в парк стоит 244 CNY (113 руб.) на 4 дня. В парке мы провели 2 дня. Если есть возможность, рекомендую остаться подольше, там есть что посмотреть. Прекрасные горы, невероятное озеро Suoxi Lake. А еще мы встретили обезьян!

Парк большой, но внутри можно передвигаться на автобусах, которые включены в стоимость билета. За канатную дорогу и лифт нужно либо платить отдельно, примерно 65–75 CNY (30–34 руб.) за спуск, либо купить более дорогой билет за 520 CNY (241 руб.), который будет включать в себя канатную дорогу и лифт.

Придется много ходить, поэтому рекомендую надевать максимально удобную одежду и обувь, если любите хайкинг. И лучше брать с собой много воды, особенно в жаркую погоду, так как вода в самом парке очень дорогая. Если в обычном магазине можно купить пол-литровую бутылку питьевой воды за 2 CNY (0,9 руб.), то на вершине горы она стоит 15 CNY (6,95 руб.).

Гуанчжоу

После Чжанцзяцзе мы поехали в Гуанчжоу. Это большой город для шопинга: чай, сладости, сувениры, одежда. Очень много торговых центров, рынков. Есть 7-этажный торговый центр с сувенирами и всякой мелочью. Пришлось покупать чемодан, чтобы привезти подарки родным и друзьям.

Лайфхаки для путешествия по Китаю

Связь и интернет. Китайскую сим-карту мы не покупали, решили подключить интернет в роуминге. У нас сим-карты МТС, и мы платили 35 руб. за 5 ГБ. Это дороже китайской сим-карты, но зато у нас был доступ ко всем приложениям, которые установлены в телефоне, без использования VPN и в России, и в Китае.

Навигация. Мы использовали Apple Maps, чтобы строить маршруты. «Яндекс» и «Карты Google» в Китае плохо работают.

Платежи. В Китае нельзя платить беларускими картами напрямую. Мы установили специальное китайское приложение AliPay и взяли наличные юани. В AliPay мы смогли привязать беларуские карты «Приорбанка» и платили везде по QR-коду.

В Китае можно обойтись и без наличных, AliPay доступен практически везде: метро, магазины, уличные торговцы. Не получилось оплатить только билет в автобусе.

Как выбрать жилье в Китае

Мы сначала искали жилье через Booking, но было несколько проблем:

На сообщения персонал отелей отвечает очень долго. Иногда они просто не видят ни сообщения, ни бронирования. Либо у них занимает много времени найти бронирование.

Локация отелей на встроенных в Booking.com картах практически всегда не совпадала с реальностью. Было очень сложно найти отель.

Цены выше, чем на китайских сайтах.

Позже мы начали бронировать отели в самом приложении AliPay. Главные преимущества:

цены ниже, чем на Booking.com;

сразу можно оплатить в приложении;

локация отеля указана верно, и с поиском проблем не было.

Мы никогда не бронировали жилье заранее. Иногда просто приезжали в район, в котором хотим жить, и смотрели, что свободно рядом. Цены очень приятные. В среднем 20–40 евро за хороший номер в центре города. В Европе такой обойдется в 100–150 евро. Вариантов очень много, всегда было что-то свободное.

Транспорт в Китае

Метро очень чистое, много указателей на китайском и английском языках. При каждом входе просят положить вещи на ленту для сканирования и пройти через рамку. Если в портфеле была бутылка с водой, иногда просили ее достать и проверяли содержимое бутылки.

Между городами мы перемещались на поездах. Сначала думали, что будем летать внутри страны на самолетах (они даже немного дешевле скоростных поездов), но решили ездить наземным транспортом – железнодорожные вокзалы намного лучше расположены.

Билеты у нас выходили 170–500 CNY (78–321 руб.). Поезда очень комфортные. Расписание можно посмотреть в приложении AliPay. При входе в поезд обычно также нужно пройти секьюрити.

Билеты лучше купить заранее. В одной из поездок мы купили билет незадолго до отправления, когда остались только стоячие места. Ехать нужно было 2 часа + пересадка + 6 часов. Мы не хотели менять свои планы, поэтому купили что было, ожидая, что это будет худшей поездкой в нашей жизни.

В итоге два часа мы ехали в тамбуре скоростного поезда (похож на наши скоростные поезда из Бреста в Минск) сидя на рюкзаках. И это было не худшим приключением. Следующий поезд был похож на беларускую дизельную электричку. Мы стояли в тамбуре с рюкзаками возле раковин с кучей людей. Раковины были залиты водой, потому что все постоянно ели и мыли посуду.

Сначала мы пытались вытирать воду, чтобы можно было опереться, но поняли, что это бесполезно. Нам очень повезло, что через два часа многие люди вышли из поезда и нам разрешили занять свободные места. Романтику азиатских поездов с разнообразными запахами лапши мы не оценили. Виноваты сами.

Еда в Китае

Людям, которые не любят азиатскую кухню, будет тяжело. Найти рестораны с европейской кухней достаточно сложно даже в больших городах. Но это заставляет экспериментировать и пробовать что-то новое.

Несколько раз, когда не было энергии на поиски чего-то местного, что мы готовы съесть, мы шли в Burger King или Domino’s Pizza. В Burger King меню более-менее стандартное, в Domino’s – адаптированное под местные вкусы. Например, есть пицца с личи.

Цены на еду невысокие, если это не туристический район. Например, утка с соусом, огурцом и лепешками стоит 88 CNY (40 руб.). Перцы – примерно 40 CNY (18,5 руб.). Мы даже нашли белорусское печенье в Китае.

Как общаться с китайцами

В Китае я почувствовала, каково это – путешествовать не зная языка. Большинство китайцев, с которыми мы общались, не говорят на английском. А мы не говорим на китайском.

Но местные очень дружелюбные и всегда рады помочь. Сразу доставали телефон, чтобы включить переводчик и помочь нам. И не уходили, пока не убеждались, что наша проблема решена. Кстати, онлайн-переводчики лучше переводят с английского на китайский (и наоборот), чем на русский.

В Китае мало туристов из Европы. Поэтому на них обращают очень много внимания, особенно на светловолосых. Китайцы даже подходят и просят сфотографироваться. Говорят, какие мы красивые.

Вот несколько милых моментов

В Пекине мы не могли разобраться, как доехать до отеля. Девушка даже поехала с нами, чтобы показать дорогу.

Долго не могли найти отель, и мужчина взял в какой-то закусочной велосипед, проехал улицу до конца и вернулся, чтобы показать, где наш отель.

Девочка в поезде, когда мы стоя опирались на раковину в тамбуре, отдала нам все свои салфетки, чтобы мы вытерли воду.

Во всех закусочных персонал старался помочь нам выбрать блюдо, объясняя, из чего оно состоит, и показывая на себе, из какой части животного сделано блюдо: пузико или рука.

Когда опаздывали на поезд и в метро нам нужно было доплатить еще за проезд, пропустили без доплаты и показали, куда бежать на вокзал.

Что нас удивило в Китае

Мужчины даже в центре города, когда жарко, высоко задирают майки, открывая живот. И так ходят.

Очень громко кашляют, не закрывая рот. Плюют на улице не только мужчины, но и молодые женщины. Все очень громко жуют.

В мелких магазинах нормально закинуть ноги на прилавок и смотреть видео в телефоне в ожидании покупателей.

В закусочных и повар, и официанты спокойно садятся за соседние столики рядом с посетителями. И либо обедают, либо смотрят видео в телефоне. Все очень расслабленные и дружелюбные.

Просили с нами сфоткаться.

Было несколько ситуаций в автобусе и поезде, когда местные обступали нас со всех сторон. Они пытались что-то сказать и, видя, что мы ничего не понимаем, смеялись. Я чувствовала себя просто обезьянкой в зоопарке.

В поездах и на вокзалах есть краники не только с холодной питьевой водой, но и с горячей. Поэтому на вокзалах и в поездах часто можно увидеть людей, которые заваривают и едят лапшу в коробочках. Ее мы тоже решили попробовать.

Нам вернули полную стоимость билета на поезд, на который мы опоздали по нашей вине.

Несмотря на то, что для нас многие вещи кажутся необычными, это создает свой вайб. И показывает, насколько разные есть культуры.

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