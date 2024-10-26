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Москву обломали

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  • Сергей Климовский
  • 26.10.2024, 15:13
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Москву обломали

Кремлевцы в Казани попали под холодный душ.

Шестнадцатый саммит БРИКС и приглашенных в Казань сходу обломал планы РФ на глобальную войну Юга с Западом, а также с Юго-Западом, и заставил Москву публично заявить, что она тоже поддерживает изменение числа постоянных членов Совбеза ООН. Рашисты в Казани таки попали под холодный душ, но избежали погружения в холодную ванну деколонизации и деимпериализации РФ.

Ушаков и «Путин» в первый же день саммита заявили: его итоговая декларация уже согласована и «формулировка по Украине» тоже. Согласована и обсуждению не подлежит. Все как на съездах КПСС и международных собраниях, которые она организовывала. Но кремлевцам не удалось полностью превратить саммит БРИКС в еще одну КПСС из-за позиций на закрытом пленуме «национальных отрядов мирового коммунистического и рабочего движения». Позиция Гутерриша и его присутствие в Казани тоже испортили им игру. Поскольку пленум БРИКС его «Декларацию» принял и утвердил до начала саммита, то сам саммит превратился в отсиделовку и в деловую тусовку на полях, а Лукашенко не смог выступить со своим «мирным планом» по российско-украинской войне.

Формулировку по российско-украинской войне поставили в «Декларацию» 36 пунктом. Выглядит она так:

«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

В общем, кремлевцам на пленуме секретариата БРИКС поставили жесткое условие – или их бредни о российско-украинской войне в «Декларацию» не войдут, или первые лица не приедут. Позиция Гутерриша была аналогичной. О призыве к военному походу Юга на «западных сатанистов» тоже забудьте, как и о любых формах конфронтации, иначе генсек ООН не приедет и никого из своего секретариата не пришлет. Больше того, заклеймит как поджигателей войны собрание в Казани. Другим такое тоже не нравится.

Кремлевцы поняли, они никогда так не были близки к провалу, как накануне саммита БРИКС. В результате договорились в «Декларации» о российско-украинской войне ничего не писать, абстрактно сослаться на резолюции ООН о немедленном выводе войск РФ и на «национальные видения» этих резолюций. Заодно анонимно выразить «признательность» Си Цзиньпину и Лулу да Силве за «посреднические и добрые услуги» на пути к «диалогу и дипломатии». Лулу да Силве от этих формулировок стало не по себе, он сказался больным и в Казань не полетел.

Помимо того, что в «Декларации» сделали вид, что войны РФ с Украиной нет, в ней еще и выразили благодарность Международному валютному фонду и Всемирной организации торговли, а также одобрили Бреттон-Вудские соглашения 1944 г. о долларе и остальном. В 11 пункте прямо написали – «Мы приветствуем МВФ» и ждем его наработок на 2025 г. и от Международного банка реконструкций и развития тоже. Зюганов, а также его друзья Симоненко и Витренко, сбежавшие после революции в Москву, должны повеситься возле партийной кассы.

Гутерриш добился того, что требование реформы Совбеза ООН вошло в «Декларацию» вторым пунктом. О ней также в 6, 7 и 8 пункте. Везде требуется ввести на постоянной основе в Совбез государства Африки, Латинской Америки и Азии. Континент Австралия почему-то не замечают, тогда как Бразилия, Индия и Мексика уже видят себя членами расширенного Совбеза. Генсек ООН сейчас один из активных критиков Совбеза ООН и требует его реформы. Вопрос об их праве вето пока публично обсуждается мало, но его явно не миновать при расширении Совбеза.

В такой ситуации «Путин» не может оставаться в стороне, а потому тоже прокашлял 24 октября, что он поддерживает расширение Совбеза и реформы. Поскольку комиссии Генассамблеи заседают по декабрь включительно, то вероятно, что под елочку они могут выдать какой-то план изменений в Совбезе с прицелом, что его примут на следующей юбилейной 80-ой Генассамблее. При этом сошлются на «Декларацию» саммита БРИКС в Казани. Лед начинает трогаться и увлекает за собой РФ. В Москве уже не могут говорить: РФ против реформы ООН, так как это означает пойти против ею любимого «глобального Юга». Но палки вставлять в колеса Москва будет.

С не замечанием российско-украинской войны в «Декларации» и выступлениях вышло до беспредела неприлично. Крупнейшую войну XXI в. на саммите не увидели.

При том, что в 41 пункте записали: «Мы сожалеем о жестоком нападении банд в Пон-Сонде на Гаити, что привело к гибели и насильственному перемещению гражданских лиц и выражаем глубокую обеспокоенность из-за продолжающегося ухудшения безопасности, гуманитарной и экономической ситуации на Гаити». О российских бандах в Украине ни слова.

При том, что накануне саммита ООН опубликовало доклад, утверждающий, только в результате российского вторжения 24 февраля 2022 г. около 10 млн. украинцев стали беженцами и рождаемость в Украине снизилась до одного ребенка на одну женщину. В ООН назвали это демографической катастрофой, не захотев говорить о геноциде. Это без учета того, что в результате российского вторжения 20 февраля 2014 г. беженцами из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стало 1,5 млн. человек и более 50 тыс. из Крыма.

Украину упомянули в «Декларации» один раз и то вскользь, тогда как Газа упомянута шесть раз. Отдельный пункт посвящен атаке Израиля на здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. Много букв уделено войне в Судане. Один пункт посвящен Йемену в связи с безопасностью судоходства и содержит призыв «поддержать диалог и мирный процесс в Йемене под эгидой ООН». В реальности, если бы ООН в 2018 г. не сорвала блокаду единственного порта Ходейда, подконтрольного хуситам, то сейчас они не топили бы в Красном море корабли.

В пункте 42 «Декларации» БРИКС заявил «Мы подчеркиваем необходимость срочного мирного урегулирования в Афганистане, чтобы укрепить региональную безопасность и стабильность». Судя по нему, в Афганистане идет война между талибами и исламистскими джихадистами. Те и другие – два течения в религиозном фундаментализме. При этом в данном пункте заявляется: «территория Афганистана не используется террористами». Но почему-то в следующем предложении саммит БРИКС просит не терроризировать женщин и девочек, отменить для них запрет на среднее образование, и вообще соблюдать права человека. При этом проводить саммит в Казани на территории государства-террориста для БРИКС нормально.

В «Декларации» БРИКС, как и в декларациях других международных объединений, в том числе ООН, много пунктов за все хорошее, в том числе за более удобный климат, и против всего плохого. Есть даже пункт 21 о правах человека, где заявляется, они должны «реализовываться как на уровне глобального управления, так и на национальном уровне».

Самое место для пары строк об оккупационном российском режиме и войне. Вместо этого пункт венчает фраза: «Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод с целью построить более светлое будущее для международного сообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества». Появление на саммите венесуэльского и беларуского диктаторов, при том, что эти государства не члены БРИКС, – это как раз о правах человека. Приехал бы и Ким Чен Ын, но его бронепоезд так далеко от Пхеньяна еще никогда не отъезжал.

Оборот о «строительстве светлого будущего» в глобальном масштабе явно вписала Москва, копируя советский штамп со времен ГУЛАГА. Постоянная похвала БРИКС в его собственной «Декларации» тоже московская традиция – давайте примем пункт, что мы – самые лучшие на планете, и будем его вписывать везде. Не хватает только формулы – «БРИКС – наш рулевой, а в БРИКС рулит Москва».

Эта советская архаика речи и претензий кремлевцев, похоже, таки вывели из себя Си Цзиньпина, побывавшего в китайском аналоге ГУЛАГА. В результате он дважды нарушил на саммите обет молчания о российско-украинской войне, данный накануне. Возможно, Си Цзиньпин хотел прорекламировать свой с Лулу да Силвой проект заморозки войны по той линии, которая сложилась. Возможно, и то, и другое. Но проблема уже в том, что как шутят в соцсетях, кто мог подумать, что Украина будет воевать с КНДР в Курской области. Получается, он и Лулу готовы отдать Украине часть Курской области, а возможно и пару других. В 2023 г. Си Цзиньпин уже высказывался о границах РФ как о сомнительных во всех отношениях.

Поскольку ООН не планирует вступать в БРИКС и соотносится с ним как Ватикан с ООН, который принципиально в этой организации не состоит, то Гутерриш позволил себе на саммите вольность – призвал «Путина» к справедливому миру с Украиной. В Кремле, похоже, начинают подозревать, что зря позвали Гутерриша в Казань, он создает слишком много проблем.

Следующий 17-ый саммит БРИКС пройдет в 2025 г. в Бразилии и Лулу уже не сможет сказать, что сильно занят и продать его проведение кому-то, как РФ в этом году. Но совсем исключить такое нельзя. Нельзя также исключить, что на следующем саммите РФ посадят, наконец, в холодную ванну деколонизации.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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