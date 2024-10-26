NYT: В Курскую область к понедельнику перекинут пять тысяч «элитных» солдат КНДР 16 26.10.2024, 15:29

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Их доставляют из Владивостока на крупных транспортных самолетах Ил-76.

В Курске области к понедельнику, 28 октября, перебросят 5 тысяч солдат КНДР. Вероятно, это военные из так называемого «элитного» подразделения.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, в среду, 23 октября, первые северокорейские войска прибыли в Курскую область. С тех пор солдат КНДР продолжают перекидывать. Как пишет издание, «тысячи военных прибывают каждый день».

Проинформированные источники в Украине заявили, что к понедельнику, 28 октября, будет собрано около 5 тысяч северокорейских войск в Курской области.

По словам собеседника, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их доставляют из Владивостока на крупных транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

В настоящее время войска КНДР сосредоточены только в Курской области.

Отмечается, что северокорейские солдаты еще не вступили в бой. Пока неясно, какую роль они будут играть на фронте. NYT добавляет, что непонятно, как военные Северной Кореи сменят динамику на поле боя. Войска КНДР не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, поэтому есть вопросы о возможностях их даже элитных подразделений.

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