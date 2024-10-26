Литва раскритиковала Гутерриша за объятия с Лукашенко

Литва раскритиковала Гутерриша за объятия с Лукашенко7
- 26.10.2024, 15:35
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Генсек ООН попал в скандал.
В Литве раскритиковали рукопожатие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным и объятия с Александром Лукашенко. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что эти действия «вызывают сожаление и непонимание».
«Печально. В международных организациях — и не только там — есть люди, которые считают, что можно вести переговоры с кем угодно, — приводит ее слова Delfi. — ООН — это организация всех стран мира. Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций, осуждающих вторжение России в Украину».
По ее мнению, подобное поведение генерального секретаря ООН непонятно.