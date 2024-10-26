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Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

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  • 26.10.2024, 15:42
  • 4,448
Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Появились спутниковые снимки.

В пятницу, 26 октября, Израиль нанес удар по военным объектам Ирана, в результате чего погибли двое иранских военных. Спутниковые снимки последствий ударов опубликовал проект Mintel World.

«После изучения первых записей из Ирана было установлено, что израильские силы атаковали ЗРК С-300 к югу от Тегерана», — говорится в заявлении.

По данным Sky News, представитель Белого дома заявил, что Израиль действовал по рекомендации США.

Источник издания отметил, эта атака должна стать завершением обмена огнем между Израилем и Ираном, однако США готовы полностью поддержать Израиль в случае, если Иран решит ответить.

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