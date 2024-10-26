Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране10
- 26.10.2024, 15:42
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Появились спутниковые снимки.
В пятницу, 26 октября, Израиль нанес удар по военным объектам Ирана, в результате чего погибли двое иранских военных. Спутниковые снимки последствий ударов опубликовал проект Mintel World.
Upon examination of the initial footages from Iran, it appears that the Israeli military has struck a S-300 SAM site south of Tehran. pic.twitter.com/ADQqvQRKsQ— Mintel World (@mintelworld) October 26, 2024
«После изучения первых записей из Ирана было установлено, что израильские силы атаковали ЗРК С-300 к югу от Тегерана», — говорится в заявлении.
По данным Sky News, представитель Белого дома заявил, что Израиль действовал по рекомендации США.
Источник издания отметил, эта атака должна стать завершением обмена огнем между Израилем и Ираном, однако США готовы полностью поддержать Израиль в случае, если Иран решит ответить.