Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране 10 26.10.2024, 15:42

4,448

Появились спутниковые снимки.

В пятницу, 26 октября, Израиль нанес удар по военным объектам Ирана, в результате чего погибли двое иранских военных. Спутниковые снимки последствий ударов опубликовал проект Mintel World.

Upon examination of the initial footages from Iran, it appears that the Israeli military has struck a S-300 SAM site south of Tehran. pic.twitter.com/ADQqvQRKsQ — Mintel World (@mintelworld) October 26, 2024

«После изучения первых записей из Ирана было установлено, что израильские силы атаковали ЗРК С-300 к югу от Тегерана», — говорится в заявлении.

По данным Sky News, представитель Белого дома заявил, что Израиль действовал по рекомендации США.

Источник издания отметил, эта атака должна стать завершением обмена огнем между Израилем и Ираном, однако США готовы полностью поддержать Израиль в случае, если Иран решит ответить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com