Правозащитники из Libereco призвали освободить Полину Шарендо-Панасюк 4 26.10.2024, 15:57

Немедленно и безоговорочно.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights отреагировала на новый незаконный приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк:

«Белорусской политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк в третий раз продлили срок заключения по сфабрикованным обвинениям. Она мужественно сопротивлялась жестоким репрессиям и пыткам, ее здоровье ухудшается, но режим продолжает бесчеловечное обращение. Мы требуем ее немедленного освобождения!» — говорится в заявлении.

Belarusian political prisoner Palina Sharenda-Panasiuk has had her sentence extended for a 3 time on fabricated charges. She’s bravely resisted brutal repression and torture,her health is failing, yet the regime continues its inhumane treatment. We demand her immediate release! pic.twitter.com/2d93EnAToW — Libereco – PHR (@LiberecoPHR) October 26, 2024

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье. У политзаключенной нашли хронический панкреатит средней степени тяжести.

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