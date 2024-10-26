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«Едят лягушек и камыш»

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  • 26.10.2024, 16:02
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«Едят лягушек и камыш»

У россиян серьезные проблемы на островах на юге Украины.

На островах в Херсонской области российские оккупанты попали в тяжелое положение из-за отсутствия ротации и постоянных обстрелов ВСУ, передает «24 канал» со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из российских военнослужащих из 80-й мотострелковой бригады пожаловался родственникам на своего командира, заставляющего изучать обязанности матроса, несмотря на тяжелые условия.

«Российские захватчики не могут выжить на этих островах. По ним мощно работают украинская артиллерия и дроны. Кроме того, у оккупантов огромные проблемы с логистикой. Еду и боекомплект им доставляют дронами. Впрочем, всего настолько мало, что российские военные едят лягушек и камыш», - пишет издание.

Также сообщается, что в указанной бригаде был не один случай дезертирства.

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