Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо

Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо2
- 26.10.2024, 16:14
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МКАД-3.
Минские власти планируют построить третье транспортное кольцо. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В частности, на заседании рабочей группы по развитию Минской кольцевой автомобильной дороги накануне рассматривали вопрос дальнейшего развития улично-дорожной сети города Минска, в том числе формирование третьего транспортного кольца (МКАД).
Как отметили в столичном управлении Госавтоинспекции, заседание проходило при участии правоохранителей, местных властей, городских предприятий и служб, которые вовлечены в развитие Минской кольцевой автомобильной дороги.