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Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо

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  • 26.10.2024, 16:14
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Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо

МКАД-3.

Минские власти планируют построить третье транспортное кольцо. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, на заседании рабочей группы по развитию Минской кольцевой автомобильной дороги накануне рассматривали вопрос дальнейшего развития улично-дорожной сети города Минска, в том числе формирование третьего транспортного кольца (МКАД).

Как отметили в столичном управлении Госавтоинспекции, заседание проходило при участии правоохранителей, местных властей, городских предприятий и служб, которые вовлечены в развитие Минской кольцевой автомобильной дороги.

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