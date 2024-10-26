Власти Минска хотят построить третье транспортное кольцо 2 26.10.2024, 16:14

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МКАД-3.

Минские власти планируют построить третье транспортное кольцо. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, на заседании рабочей группы по развитию Минской кольцевой автомобильной дороги накануне рассматривали вопрос дальнейшего развития улично-дорожной сети города Минска, в том числе формирование третьего транспортного кольца (МКАД).

Как отметили в столичном управлении Госавтоинспекции, заседание проходило при участии правоохранителей, местных властей, городских предприятий и служб, которые вовлечены в развитие Минской кольцевой автомобильной дороги.

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