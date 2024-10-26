Выборы в Грузии: зафиксированы драка и вброс бюллетеней 3 26.10.2024, 16:17

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На судьбоносном для страны голосовании горячо.

В столице Грузии Тбилиси возле избирательного участка №60 произошла массовая потасовка, сообщают korrespondent.net со ссылкой на грузинские СМИ

В драке участвовало несколько десятков человек. Конфликт произошел в спальном районе города Глдани.

Сообщается, что в потасовке сошлись сторонники пророссийской партии Грузинская мечта и наблюдатели. Судя по видео с места происшествия, полиция не вмешивалась в ситуацию.

Ранее на парламентских выборах в Грузии произошел первый скандал с вбрасыванием бюллетеней. МВД страны возбудило уголовное дело, а ЦИК аннулировала результаты на скомпрометированном избирательном участке.

По информации местных СМИ, это произошло на избирательном участке №69 в городе Марнеуле. Избирательный участок закрыли.

Сообщается, что мужчину с пачкой бюллетеней пользователи соцсетей идентифицировали и сообщили, что это местный чиновник - заместитель председателя горсовета Марнеули.

Сообщается также, что к наблюдателю, зафиксировавшему нарушения на видео, было применено физическое насилие.

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