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Один из банков изменил условия по картам Visa

  • 26.10.2024, 16:24
Один из банков изменил условия по картам Visa

Важные нововведения.

«Альфа-Банк» сообщил о переходе в валюте расчетов с платежной системой Visa с евро на доллары.

С 25 октября в расчетах с платежной системой Visa «Альфа-Банк» перешел с евро на доллары. Это может быть связано с ограничениями, вызванными санкциями Евросоюза.

Это не повлияет на клиентов, у которых карты этого банка в белорусских рублях и они проводят операции в этой же валюте. То есть если у вас карта Visa от «Альфа-Банка» в белорусских рублях и вы будете платить по ней за покупки внутри страны, вы даже не заметите изменений.

Предполагается, что первые операции, пересчитанные через доллар, будут отражены по счетам клиентов во вторник 29 октября, объяснили в банке пользователю такой карточки. Для клиентов это означает, что поменяется порядок пересчета операций, где применяется курс Visa.

Например, при оплате евровой картой Visa в белорусских рублях будет использоваться курс покупки евро, установленный банком (за исключением операций за пределами Беларуси и операций, совершенных через зарубежные банки на территории нашей страны).

В банке уточнили, что при переводах между картами конвертация происходит по курсу банка для карточек.

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