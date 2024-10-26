Один из банков изменил условия по картам Visa
- 26.10.2024, 16:24
Важные нововведения.
«Альфа-Банк» сообщил о переходе в валюте расчетов с платежной системой Visa с евро на доллары.
С 25 октября в расчетах с платежной системой Visa «Альфа-Банк» перешел с евро на доллары. Это может быть связано с ограничениями, вызванными санкциями Евросоюза.
Это не повлияет на клиентов, у которых карты этого банка в белорусских рублях и они проводят операции в этой же валюте. То есть если у вас карта Visa от «Альфа-Банка» в белорусских рублях и вы будете платить по ней за покупки внутри страны, вы даже не заметите изменений.
Предполагается, что первые операции, пересчитанные через доллар, будут отражены по счетам клиентов во вторник 29 октября, объяснили в банке пользователю такой карточки. Для клиентов это означает, что поменяется порядок пересчета операций, где применяется курс Visa.
Например, при оплате евровой картой Visa в белорусских рублях будет использоваться курс покупки евро, установленный банком (за исключением операций за пределами Беларуси и операций, совершенных через зарубежные банки на территории нашей страны).
В банке уточнили, что при переводах между картами конвертация происходит по курсу банка для карточек.