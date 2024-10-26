Один из банков изменил условия по картам Visa 26.10.2024, 16:24

Важные нововведения.

«Альфа-Банк» сообщил о переходе в валюте расчетов с платежной системой Visa с евро на доллары.

С 25 октября в расчетах с платежной системой Visa «Альфа-Банк» перешел с евро на доллары. Это может быть связано с ограничениями, вызванными санкциями Евросоюза.

Это не повлияет на клиентов, у которых карты этого банка в белорусских рублях и они проводят операции в этой же валюте. То есть если у вас карта Visa от «Альфа-Банка» в белорусских рублях и вы будете платить по ней за покупки внутри страны, вы даже не заметите изменений.

Предполагается, что первые операции, пересчитанные через доллар, будут отражены по счетам клиентов во вторник 29 октября, объяснили в банке пользователю такой карточки. Для клиентов это означает, что поменяется порядок пересчета операций, где применяется курс Visa.

Например, при оплате евровой картой Visa в белорусских рублях будет использоваться курс покупки евро, установленный банком (за исключением операций за пределами Беларуси и операций, совершенных через зарубежные банки на территории нашей страны).

В банке уточнили, что при переводах между картами конвертация происходит по курсу банка для карточек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com