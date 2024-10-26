Путин в роли тамады Владимир Рувинский

26.10.2024, 16:37

Смысл саммита БРИКС в Казани.

Чем запомнится саммит БРИКС в России? В первую очередь кадрами с открытия, на которых торжествующий Владимир Путин в роли тамады чокается бокалами с гостями, стендапами Александра Лукашенко, расстроенного тем, что его не взяли к большим (держат в предбаннике), и часовым бенефисом Путина же в конце — пресс-конференции с участием иностранных СМИ.

В сравнении с тем, что было год назад в ЮАР, — резкий контраст. Тогда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, тот на саммит в Йоханнесбург не поехал, ограничившись выступлением по видеосвязи. А тут — никакого суда, и можно побыть своим в компании лидеров Китая, Индии, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

Но картинка, главный для Кремля результат саммит, — похоже, и все, чего удалось добиться.

Не к России

Да, на саммит в Казани к концу третьего года с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыли делегации 36 стран (из них делегации 22 стран во главе с лидерами). Но приехали они не столько к России, то есть Владимиру Путину, столько в Россию — пообщаться между собой. Просто в 2024 году принимать саммит БРИКС настала очередь Москвы.

График на саммите был такой, что не до Путина. На три дня рабочих — не более 30 часов, из которых 4 часа — на протокол, 6 часов — на еду. Остается 20 часов. Двусторонние встречи на площадке БРИКС давно стали для России важнее, чем сам саммит, — так было и на этот раз. Путин успел пообщаться только с 16 представителями государств и международных организаций. Зато участникам саммита было что обсудить друг с другом.

На саммит не прилетел президент Бразилии — из-за травмы головы. Но это официально. Бразилия — единственная страна БРИКС, которая в ООН не воздержалась, а проголосовала против России (как и большинство стран Латинской Америки) по вопросу «присоединения» к ней так называемых «новых территорий» — оккупированных частично четырех областей Украины.

И Бразилия принимает у себя саммит в 2025 году.

Расплывчатое коммюнике

Очевидно стремление Москвы создать из стран в разных частях мира, объединенных американским инвестбанкиром в 2001 году в группу развивающихся, экономическое и в конечном счете политическое объединение в противовес странам Запада, в первую очередь США. Но судьбоносных решений в этом направлении в Казани эти страны не приняли — и говорить о формировании антизападного альянса оснований тоже нет.

Участники саммита приняли декларацию — трудночитаемый 44-страничный документ со 134 пунктами, витиеватость формулировок которых сильно затеняют смысл сказанного. Повестка Москвы во многом расходится с повесткой стран БРИКС и участников саммита, не поддерживающих агрессию против Украины. Даже очевидные «попутчики» Кремля вроде Ирана, поставляющего ракеты и беспилотники для войны и находящегося под западными санкциями, ищут контактов с Западом; а «друзья» вроде Турции вообще поставляют оружие Украине и лишают Россию «параллельного импорта». Не союзник Путину даже Си Цзиньпин — несмотря на все заверения в дружбе: когда дело доходит до чувствительных поставок или юаней, становятся видны истинные границы сотрудничества.

Поэтому горячее желание Кремля, например, осудить международные санкции в отношении России приняло в декларации форму осуждения некоей «деятельности, направленной на подрыв расширения круга субъектов, реализующих проекты в сфере содействия международному развитию». Расплывчатые формулировки — несомненное свидетельство уважения, но и несогласия с Россией в БРИКС.

Саммит без перспектив

Прорыва в экономике саммит тоже не принес — да и странно было бы этого ожидать. Скорее, принес разочарования Кремлю. По меньшей мере три.

Первое. За три месяца до саммита Владимир Путин предложил БРИКС создать новую мировую валюту. Воюющей России это очень нужно, и не сегодня, а еще вчера. Доллары и евро — вражеские; с юанем не позволяет, как уже сказано, развернуться Китай, индийские рупии зависли в Индии, а неподтвержденное сообщение ТАСС об использовании для кредитования южноафриканских рэндов чуть не вызвала скандал. Результат: валюта БРИКС на саммит появилась — в виде шутливой наличной купюры.

Второе. Россия предлагала поискать возможности для формирования альтернативных механизмов торговли и платежей. За полгода до саммита в Казани Кремль назвал «важной целью» создание платежной системы БРИКС. Но такая система, аналог SWIFT, нужна в первую очередь России, и может, еще Ирану — для обхода международных санкций. В принципе, и Китаю она бы не помешала — но это несрочно и в дополнение к обычной системе расчетов. Результат: Путин на саммите заявил, что БРИКС альтернативы SWIFT «пока» не создает.

Третье. На саммите Путин предложил членам БРИКС создать инвестиционную платформу стран объединения и зерновую биржу, чтобы защититься «от спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания». «Инвестиционная платформа» в данном случае означает, очевидно, что кто-то должен решиться инвестировать в РФ — после ухода западных компаний и банков в стране огромный дефицит инвестиций. Ответ на это предложение уже содержится в функционировании так называемого «банка БРИКС» — Нового банка развития. Путин в сентябре, в преддверии саммита в Казани, говорил, что этот банк должен выступать в качестве крупного инвестора в крупных технологических и инфраструктурных проектах в рамках БРИКС и глобального Юга в целом. Но с началом войны в Украине Новый банк развития поставил на паузу любые отношения с РФ.

Что касается «искусственного дефицита продуктов питания», то не кто иной как РФ мешает экспорту украинского зерна. Странно учреждать новую биржу с участием такого агрессивного и ненадежного поставщика, как РФ, когда есть бесперебойно и четко работающие американские и европейские биржи?

Недовольство без альянса

То, что Россия не в полной изоляции, было хорошо понятно и до саммита в Казани — российские нефть и газ после 2022 года покупали и в ЕС несмотря ни на какие санкции. Не стало открытием и то, что Кремль, чтобы сплотить вокруг себя хотя бы каких-то сторонников, создает другим видимость внешних угроз; теперь это очевидно и странам БРИКС, с которыми у России средняя, слабая или очень слабая экономическая интеграция.

Но на саммите выяснилось, что предложения, крайне важные для РФ, не встретили в БРИКС понимания до такой степени, чтобы их совместно продвигать. То, что срочно нужно России, — не очень нужно странам БРИКС. Наверное, не помешает — когда-нибудь потом. А может, и вообще не нужно.

БРИКС, рыхлой квазиинтеграционной коалиции, для того чтобы хотя бы начать серьезное взаимодействие, нужно было бы окончание войны с Украиной — но это вообще не то, что интересует Путина.

Да, никто насильно в Россию на саммит не гнал — и страны БРИКС, а также гости саммита, приехали на него, очевидно, потому что не вполне довольны странами Запада и сложившимися мировыми правилами. Но России предложить взамен просто нечего. А глобальное противостояние Западу как таковое – невостребованный товар: непонятно, что с ним делать.

Таков, пожалуй, и итого казанского саммита БРИКС: шампанское с удовольствием, поговорить, надувая щеки, – готовы, картинка прекрасная, все остальное – после войны.

Владимир Рувинский, The Moscow Times

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