Ученые выяснили, как предки человека перестали пресмыкаться 1 26.10.2024, 16:40

Это произошло не с первого раза.

Ранние предки млекопитающих больше напоминали рептилий из-за конечностей, расположенных по бокам от тела. В новом исследовании ученые выяснили, как млекопитающие, в том числе люди, получили растущие вниз конечности и поднялись выше над землей. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Переход к вертикальной стойке современных млекопитающих (как у людей, собак и лошадей) — ключевой момент в эволюции. Он потребовал серьезного изменения в анатомии и работе конечностей.

Чтобы узнать подробности перехода, ученые использовали данные ископаемых животных, живших на четырех материках в период, охватывающий 300 миллионов лет. Они смоделировали биомеханику ранних млекопитающих. Анализ показал, что переход к вертикальной стойке был сложным и нелинейным, и произошел гораздо позже, чем считалось.

Например, откат обратно к «рептильной» позе произошел у млекопитающих во время пермского вымирания, когда были уничтожены 90% видов. Тогда стали доминировать динозавры, и предки млекопитающих оказались в тени. Это замедлило их эволюцию и переход к вертикальной позе.

Критическим фактором в вертикализации стали сильные конечности. Без них млекопитающие не смогли бы держаться в вертикальной позе и просто падали бы. Ученые смогли установить и другие характеристики, необходимые для вертикальной позы млекопитающих. Они могут лечь в основу новых роботов, способных ориентироваться в сложной или нестабильной местности.

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