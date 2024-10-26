Россиянин пытался «завалить» дрон вручную
- 26.10.2024, 16:47
В ВСУ показали яркое видео.
Потери РФ в Украине возросли - украинские воины, в частности, поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы «Гроза», которая обнаруживала наши дроны в небе над Харьковской областью.
Беспилотниками ликвидирована также другая электроника РФ и несколько противников, один из них пытался вручную «завалить» дрон, сообщила Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram.
Украинские воины поделились, что использовали против захватчиков FPV-дроны.
В бригаде добавили, что нанесли удар также по российскому комплексу наблюдения «Муром-П», антеннам и живой силе РФ:
«...Один из россиян пытался завалить наш FPV вручную, но дрон завалил его, и еще несколько россиян».