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Россиянин пытался «завалить» дрон вручную

  • 26.10.2024, 16:47
Россиянин пытался «завалить» дрон вручную

В ВСУ показали яркое видео.

Потери РФ в Украине возросли - украинские воины, в частности, поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы «Гроза», которая обнаруживала наши дроны в небе над Харьковской областью.

Беспилотниками ликвидирована также другая электроника РФ и несколько противников, один из них пытался вручную «завалить» дрон, сообщила Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram.

Украинские воины поделились, что использовали против захватчиков FPV-дроны.

В бригаде добавили, что нанесли удар также по российскому комплексу наблюдения «Муром-П», антеннам и живой силе РФ:

«...Один из россиян пытался завалить наш FPV вручную, но дрон завалил его, и еще несколько россиян».

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