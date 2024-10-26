Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю 26.10.2024, 17:05

1,638

Будет мокрый снег.

В Беларуси на неделе с 28 октября по 3 ноября ожидается мокрый снег. Об этом синоптик Дмитрий Рябов сообщил в эфире телеканала ОНТ.

Так синоптик Рябов обратил внимание на то, что резкая смена походы обычно происходит именно в конце октября. В это время тепло вытесняют дожди зачастую с переходом в мокрый снег. Однако снежного покрова в Беларуси в ближайшую неделю не образуется. Так как октябрь завершится с превышением нормы по температуре на 2-4 градуса.

- В последние дни октября иногда даже образуется временный снежный покров, но в этом году его не будет, - сказал синоптик.

Рябов также заметил, что начало ноября не должно разочаровать белорусов. Хотя все же из-за атмосферных фронтов, а также неустойчивых и влажных воздушных масс небо Беларуси будет затянуто тучами, временами прольются кратковременные дожди.

Погода в начале недели с 28 октября будет обусловлена влиянием малоактивного атмосферного фронта, вместе с которым придут локальные непродолжительные дожди. Ночью и по утрам местами будут туманы со снижением видимости до 500 метров. Ветер будет слабым северо-западного направления. В ночные часы температуры будут опускаться до +4 - +9 градусов. А днем в понедельник, 28 октября, потеплеет до +12 - +15 выше ноля. Во вторник, 29 октября, будет всего от +8 до +13 градусов.

Со среды, 30 октября, на белорусскую погоду начнет влиять область повышенного атмосферного давления, будет облачно, но без осадков. Ветер - юго-западного вектора, умеренный. В ночные и утренние часы может быть слабый туман, а в восточных регионах даже возможно появление слабого гололеда. Ночью похолодает от 0 до +6 градусов, а днем прогнозируются уже привычные белорусам в последнее время +8 - +14 тепла.

Вторая половина недели будет проходить под влиянием малоподвижного атмосферного фронта и влажных воздушных масс, вероятны кратковременные дожди. Ночью около +2 - +7 градусов, но местами и заморозки до -3 ниже ноля. В четверг, 31 октября, днем следует ждать от +9 до +15 градусов. Чуть прохладнее будет днем в пятницу, 1 ноября, всего +8 - +12 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com