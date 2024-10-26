«Даже номенклатура против участия Лукашенко в этих «выборах» 5 26.10.2024, 17:34

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Режим неминуемо рухнет.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью известному журналисту Евгению Киселеву выразила мнение, что Москва при любых раскладах не сможет помешать смене режима Лукашенко:

— Думаю, что даже номенклатура против участия Лукашенко в этих «выборах». Помимо того, что он стар и дряхл, диктатор абсолютно анахроничен. Он не в состоянии предложить какую-то альтернативу развития страны, Лукашенко ведет ее в тупик. Тотальная зависимость, которая у него есть от Москвы, губит сегодняшнюю Беларусь. Я вижу, что значительная часть чиновников это понимает. Происходит смена поколений, приходят совершенно другие люди, которые значительно моложе Лукашенко и не хотели бы потерять страну и свое положение в структурах власти. Считаю, что они задумываются, что власть в Беларуси нужно менять и договариваться с Западом и оппозицией, чтобы найти выход из этой ситуации.

В перспективе может быть создано переходное правительство, которое должно будет обратиться за помощью к Западу. Если даже номенклатурный переворот произойдет до ослабления Москвы, коалиционное правительство, в которое должна будет войти номенклатура, освобожденные из тюрем политзаключенные и часть эмиграции, может призвать международное сообщество ввести в Беларусь миротворческий контингент под эгидой НАТО или ООН, как были введены миротворческие силы в Косово. У них KFOR, а у нас может быть BYFOR.

Сможет ли Россия противостоять этом? А сколько РФ освобождает Курскую область? А ведь это собственная страна. Своими ресурсами не смогли. Бросили чеченцев — разбежались, сейчас отправляют северных корейцев. На сколько их хватит? Давайте не будем преувеличивать силу России. Нужно действовать без оглядки на Москву. Да, нужно понимать всю сложность ситуации, но действовать в интересах своей страны. Режим Лукашенко неминуемо рухнет.

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