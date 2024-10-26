Польша задержала банду, рассылавшую посылки со взрывчаткой
- 26.10.2024, 17:35
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Еще двое предполагаемых участников группы объявлены в розыск.
Польская прокуратура сообщила о задержании четырех человек в связи с тем, что они подозреваются в отправке почтовых посылок со взрывчаткой и другими опасными материалами. Еще двое предполагаемых участников группы объявлены в розыск.
«Мазовецкое отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве совместно с Агентством внутренней безопасности… проводит расследование участия в деятельности внешней разведки в Польше и других государствах-членах Европейского Союза путем совершения диверсий, заключающихся в нанесении ущерба промышленным объектам и критически важной инфраструктуре в виде аэропортов, самолетов и транспортных средств, и разжигание пожаров с использованием посылок курьерских транспортных средств с самовозгоранием (пункт 7 статьи 130 Уголовного кодекса)», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве не исключают, что в криминальной деятельности могло быть задействовано большее количество людей. Их выявление ведется совместно с силовыми структурами стран ЕС.