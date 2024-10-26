Иранским аятоллам посоветовали знать свое место Аркадий Дубнов

26.10.2024, 17:49

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Оно ведь может и запылать.

Израиль воюет не по правилам. Долгожданный удар по Ирану он нанес в субботу.

— А разве так можно было, — спрашивали некоторые соблюдающие евреи, проснувшись сегодня утром и узнав, что операция уже закончена.

— Так нужно было, — ответили им другие евреи, знающие правильный порядок вещей.

Операция «Дни возмездия» прошла этой ночью по плану в две волны, сначала был ракетный удар по военным инфраструктурам, — и только по ним, быть скромными просили американцы, — а потом армада из 140 (!) самолетов ЦАХАЛ продолжила начатое. Все самолеты, включая сверхсовременные F-35, вернулись на свои базы.

Иранским аятоллам посоветовали знать свое место. Оно ведь может и запылать…

Аркадий Дубнов, Telegram

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