На втором этапе Кубками мира по плаванию белорусы завоевали пять медалей

На втором этапе Кубками мира по плаванию белорусы завоевали пять медалей1
- 26.10.2024, 17:58
С медалями вернутся домой трое ведущих белорусских пловцов.
В последний день второго этапа Кубка мира по плаванию, который завершился в южнокорейском Инчхоне, белорусские спортсмены завоевали две награды.
С медалями вернутся домой трое ведущих белорусских пловцов. Две награды – у Алины Змушко.
К сожалению, 27-летняя спортсменка не смогла стать чемпионкой, хотя была очень близка к этому. В последний день этапа Алина финишировала третьей на дистанции 50 м брассом с результатом 29:80. Накануне она была второй на дистанции вдвое длиннее.
Еще одну медаль завоевала Анастасия Шкурдай. На дистанции 200 м на спине она стала второй.
Не все получилось в последний день соревнований у Ильи Шимановича. В решающем заплыве на дистанции 200 м брассом он финишировал восьмым.
Напомним, что накануне в Инчхоне Илья стал лучшим на стометровке брассом и вторым на дистанции 50 м.
Таким образом, всего в белорусской копилке пять медалей. К слову, на первом этапе Кубка мира их было столько же, только все серебряные. По две награды тогда завоевали Алина Змушко и Илья Шиманович. Еще одна – у Анастасия Шкурдай.
Третий этап Кубками мира пройдет в Сингапуре с 31 октября по 2 ноября.