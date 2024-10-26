На втором этапе Кубками мира по плаванию белорусы завоевали пять медалей 1 26.10.2024, 17:58

С медалями вернутся домой трое ведущих белорусских пловцов.

В последний день второго этапа Кубка мира по плаванию, который завершился в южнокорейском Инчхоне, белорусские спортсмены завоевали две награды.

С медалями вернутся домой трое ведущих белорусских пловцов. Две награды – у Алины Змушко.

К сожалению, 27-летняя спортсменка не смогла стать чемпионкой, хотя была очень близка к этому. В последний день этапа Алина финишировала третьей на дистанции 50 м брассом с результатом 29:80. Накануне она была второй на дистанции вдвое длиннее.

Еще одну медаль завоевала Анастасия Шкурдай. На дистанции 200 м на спине она стала второй.

Не все получилось в последний день соревнований у Ильи Шимановича. В решающем заплыве на дистанции 200 м брассом он финишировал восьмым.

Напомним, что накануне в Инчхоне Илья стал лучшим на стометровке брассом и вторым на дистанции 50 м.

Таким образом, всего в белорусской копилке пять медалей. К слову, на первом этапе Кубка мира их было столько же, только все серебряные. По две награды тогда завоевали Алина Змушко и Илья Шиманович. Еще одна – у Анастасия Шкурдай.

Третий этап Кубками мира пройдет в Сингапуре с 31 октября по 2 ноября.

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