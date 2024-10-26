Украинские дроны атаковали аэродром в российском Липецке

Украинские дроны атаковали аэродром в российском Липецке3
- 26.10.2024, 18:03
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Атака произошла днем.
Днем в субботу, 26 октября, дроны атаковали аэродром в российском Липецке, сообщил руководитель Центра противодействия дезионформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«Аэродром в Липецке под атакой БПЛА», - написал он в Telegram.
В российских пабликах опубликовали видео со звуками сирены и взрывов в городе. На одном из опубликованных роликов россиянин пожаловался на власть: «Спасибо нашей дорогой власти за нашу безоблачную жизнь».