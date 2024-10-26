Власти Грузии объявили о победе на выборах за четыре часа до конца голосования 3 26.10.2024, 18:21

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Но нет даже данных от экзитполов.

Представители действующих властей Грузии заявили о своей полной победе на парламентских выборах за несколько часов до закрытия избирательных участков. Об этом пишет Телеграм-канал «Новости Грузии».

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что партия уже набирает достаточно голосов, чтобы получить большинство в парламенте. Это заявление он сделал за четыре часа до закрытия избирательных участков.

«Беспрецедентно высокая активность не оставляет шансов на успех радикальной оппозиции», - сказал Каладзе и призвал электорат «Мечты» «напрячь силы еще больше, чтобы обеспечить ей не простое, а конституционное большинство».

Тем временем грузинские СМИ публикуют видео, на которых запечатлены попытки, как утверждается, массового вброса бюллетеней и стычки на участках и рядом с ними.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что ее администрация не может связаться с министром внутренних дел или его заместителем в связи с насилием у избирательных участков. Поэтому президент прямо в эфире публично потребовала от МВД принять срочные меры.

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