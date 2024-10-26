Российский военный вертолет Ка-52 упал в Керченском проливе 2 26.10.2024, 18:25

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Информацию подтверждают Z-блогеры.

Российский боевой ударный вертолет Ка-52 упал в керченском проливе. Об этом сообщает unian.net.

«В Керченском проливе потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52», — сообщило украинское информагентство со ссылкой на российские Z-каналы.

В свою очередь, телеграм-канал «Военный обозреватель» уточняет, что вертолет оснащен системой катапультирования, однако о судьбе экипажа пока информации пока нет.

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