Российский военный вертолет Ка-52 упал в Керченском проливе

Российский военный вертолет Ка-52 упал в Керченском проливе2
- 26.10.2024, 18:25
- 1,266
Информацию подтверждают Z-блогеры.
Российский боевой ударный вертолет Ка-52 упал в керченском проливе. Об этом сообщает unian.net.
«В Керченском проливе потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52», — сообщило украинское информагентство со ссылкой на российские Z-каналы.
В свою очередь, телеграм-канал «Военный обозреватель» уточняет, что вертолет оснащен системой катапультирования, однако о судьбе экипажа пока информации пока нет.