В Украине рассказали об опасности учений «Запад-2025» на территории Беларуси 26.10.2024, 18:40

Возможны провокации.

Возможность перемещения войск противника к украинской границе во время предстоящих учений «Запад-2025», которые Минск и Москва планируют провести на белорусской территории, допустил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, пишет «Позiрк».

«Следить за тем, как будет развиваться ситуация во время совместных учений Беларуси и России, — это направление [работы] разведчиков, — заявил он 26 октября во время национального телемарафона. — Конечно, нельзя исключать, что во время этих учений будут происходить какие-либо перемещения в направлении нашей границы. Но принимая во внимание предыдущие учения, большая часть [действий] может происходить на белорусских полигонах, возможно, на каких-то других направлениях».

«Что бы ни происходило на территории Беларуси, в первую очередь должны быть сильными наши собственные оборонные возможности. В инженерном отношении мы укрепляем линию границы [с Беларусью], поскольку ситуация позволяет — в отличие, например, от ситуации на границе с Россией, где враг постоянно обстреливает украинское приграничье. И, конечно, [производится] фортификационное укрепление приграничья, чтобы у наших воинов была и возможность укрыться, и вести полноценно боевые действия, если ситуация изменится», — добавил спикер ГПСУ.

На данный момент, по словам представителя погранведомства, на украинско-белорусской границе «более-менее спокойно». Вместе с тем он признал, что это направление по-прежнему представляет угрозу для Украины, так будет до тех пор, пока Беларусь «находится под влиянием страны-террористки России».

«Но у нашей границы, к счастью, на данный момент мы не фиксируем каких-либо нестандартных ситуаций, а также не фиксируем перемещения техники или личного состава подразделений армии Беларуси, — сказал он. — Сейчас какой-либо группировки, которая могла бы представлять угрозу нашей стране, нет».

«Принимая во внимание угрозы, [следить] за тем, что происходит в глубине территории Беларуси, — это работа разведки Украины, подразделений Министерства обороны, Государственной пограничной службы, чтобы мы были готовы к изменениям, которые могут быть на этом направлении», — подчеркнул Демченко.

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