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Белорусам рекомендуют не посещать Ближний Восток

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  • 26.10.2024, 18:58
  • 1,412
Белорусам рекомендуют не посещать Ближний Восток

МИД заявил об «эскалации».

Очередное обострение ситуации в регионе Ближнего Востока «опасно неконтролируемой эсклацией насилия и вызывает крайнюю обеспокоенность», заявило 26 октября Министерство иностранных дел Беларуси.

«Напоминаем гражданам о рекомендациях от 2 октября 2024 года относительно необходимости воздержаться от поездок в страны региона, — отметило внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети Х. — Гражданам Беларуси, проживающим или находящимся в настоящее время в затрагиваемых конфликтом государствах, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям властей, соблюдать правила личной безопасности».

Ранним утром 26 октября Израиль нанес удары по и ряду районов Ирана и столице — Тегерану. Армия обороны (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты — места производства баллистических ракет, батареи ПВО — в общей сложности 20 точек. Израиль назвал свои действия ответом на «многомесячные непрерывные атаки режима в Иране».

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