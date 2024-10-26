The Washington Post отказалась поддерживать Камалу Харрис 5 26.10.2024, 19:08

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Камала Харрис

Решение принял миллилардер и владелец издания Безос.

The Washington Post, принадлежащая американскому миллиардеру Джефу Безосу, не стала публиковать материал в поддержку кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, пишет «Радио Свобода».

Издание заявило, что не будет поддерживать ни одного их претендентов на пост главы государства, ни Харрис, ни Дональда Трампа. При этом The Washington Post пишет, что редакция подготовила проект статьи в поддержку Харрис, но Безос принял решение не делать публикацию.

Издатель и генеральный директор The Washington Post Уильям Льюис в своей отдельной статье в рубрике «Мнение» написал, что газета не будет поддерживать ни одного из кандидатов ни на ближайших, ни на последующих выборах. По словам Льюиса, издание возвращается к своим корням — времени, когда редакция не поддерживала публично кандидатов в президенты.

Издатель напомнил, что The Washington Post всегда делала акцент на своей независимости. Первый раз газета допустила исключение в 1952 году. Тогда редакция поддержала республиканца Дуайта Эйзенхауэра. Второй раз исключение было сделано в 1976 году, когда коллектив газеты поддержал демократа Джимми Картера. С тех пор газета на каждых выборах поддерживала кого-либо из кандидатов, в последний раз - демократа и нынешнего президента Джо Байдена в 2020 году.

Льюис в своей публикации допустил, что отказ поддержать кандидатуру претендента на пост президента может быть истолкован по-разному, в том числе и как молчаливое одобрение одного из кандидатов. Но такое решение, по мнению издателя, соответствует ценностям The Washington Post.

Газета при этом опубликовала ещё одну колонку за авторством штатных колумнистов издания. В ней решение не поддерживать кого-либо из кандидатов было названо «ужасной ошибкой». Колумнисты назвали отказ от поддержки оппонентки Трампа отходом от фундаментальных принципов издания. В 2016 и 2020 году газета поддерживала противников Трампа, обвиняя его в авторитарных тенденциях. Сообщается, что в знак протеста уволился один из видных сотрудников газеты Роберт Кейган.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. На пост главы государства претендуют экс-президент США республиканец Дональд Трамп и действующий вице-президент демократ Камала Харрис.

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