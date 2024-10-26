Вертолет Ми-2 разбился в России 6 26.10.2024, 19:45

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На борту мог находиться крупный бизнесмен.

Вертолет Ми-2, в котором находились четыре человека, совершил жесткую посадку в Кировской области. В результате три человека погибли.

«Поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились 4 человека… Спасатели МЧС России обнаружили тела троих погибших», — сообщили в российском МЧС.

В свою очередь, как сообщил специализированный телеграм-канал «Авиаторщина», воздушное судно принадлежало компании «Вяткаавиа».

«По предварительным данным, среди них был и генеральный директор «Вяткаавиа» Валентин Комлев, который пилотировал вертолет. В результате катастрофы погибло три человека. На месте падения возник пожар — сейчас там работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

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