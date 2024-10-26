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Экзитпол Edison Research: Грузинская оппозиция побеждает

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  • 26.10.2024, 19:49
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Экзитпол Edison Research: Грузинская оппозиция побеждает

Она получит более 50%.

Экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.

Об этом сообщает портал SOVA.

После закрытия участков в 19:00 по белорусскому времени телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research.

Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия «Грузинская мечта» – 40,9%.

Экзитпол проводился на всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5%.

Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50% голосов.

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