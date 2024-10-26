Экзитпол Edison Research: Грузинская оппозиция побеждает

Экзитпол Edison Research: Грузинская оппозиция побеждает3
- 26.10.2024, 19:49
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Она получит более 50%.
Экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.
Об этом сообщает портал SOVA.
После закрытия участков в 19:00 по белорусскому времени телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research.
Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия «Грузинская мечта» – 40,9%.
Экзитпол проводился на всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5%.
Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50% голосов.