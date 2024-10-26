закрыть
26 октября 2024, суббота, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подписал закон, позволяющий иностранцам в ВСУ быть офицерами

  • 26.10.2024, 20:02
Зеленский подписал закон, позволяющий иностранцам в ВСУ быть офицерами
Владимир Зеленский

До этого иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ на офицерских должностях. Соответствующий законопроект уже подписан.

Об этом сообщает сайт украинского парламента.

В частности, отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

Отметим, что до этого иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что усовершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, требующей значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук