Зеленский подписал закон, позволяющий иностранцам в ВСУ быть офицерами 26.10.2024, 20:02

Владимир Зеленский

До этого иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ на офицерских должностях. Соответствующий законопроект уже подписан.

Об этом сообщает сайт украинского парламента.

В частности, отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

Отметим, что до этого иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что усовершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, требующей значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

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