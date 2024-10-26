В российской Рязани горит НПЗ 26.10.2024, 20:21

Пожар начался после воздушной тревоги.

Вечером в субботу, 26 октября, в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод.

О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео.

Рязанские власти опровергли, что попавший на видео пожар - результат «прилета». Кроме того, заявляется, что воздушная тревога в городе была учебной:

«С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com