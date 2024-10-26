В российской Рязани горит НПЗ
- 26.10.2024, 20:21
Пожар начался после воздушной тревоги.
Вечером в субботу, 26 октября, в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод.
О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео.
Рязанские власти опровергли, что попавший на видео пожар - результат «прилета». Кроме того, заявляется, что воздушная тревога в городе была учебной:
«С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет».