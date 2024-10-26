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В российской Рязани горит НПЗ

  • 26.10.2024, 20:21
В российской Рязани горит НПЗ

Пожар начался после воздушной тревоги.

Вечером в субботу, 26 октября, в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод.

О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео.

Рязанские власти опровергли, что попавший на видео пожар - результат «прилета». Кроме того, заявляется, что воздушная тревога в городе была учебной:

«С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет».

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