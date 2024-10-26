Изменились нюансы регистрации беспилотников в Беларуси 3 26.10.2024, 20:58

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Документ вступит в силу уже завтра.

Постановление правительства скорректировало порядок государственного учета и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Документ опубликован на Национальном правовом портале, он вступит в силу 27 октября.

Напомним, что с 28 марта 2024 года в Беларуси действует запрет для физлиц на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников. Соответствующий указ был подписан в сентябре 2023-го. До 25 марта физлица, имеющие в собственности БЛА, были обязаны передать их в «Белаэронавигацию». Право использовать беспилотники сохранилось у организаций и ИП в целях предпринимательской и профессиональной деятельности.

За постановку на учет беспилотников отвечает Департамент по авиации. Как и снятие с учета, эта процедура бесплатная. Департамент должен рассмотреть заявление и вынести решение в течение 15 рабочих дней.

Государственному учету не подлежат гражданские беспилотники, которые уже находятся на госучете в другом государстве. Ранее шла речь о том, что процедура не будет считаться действительной, если БЛА не был снят с регистрации в другой стране.

Заявление о постановке на учет не будет принято, если представлены неполные или недостоверные сведения либо недействительные документы. Основания для отказа в постановке на госучет остались без изменений. К примеру, это несоответствие беспилотника международным стандартам или наличие сведений в отношении их владельцев о действиях, создающих угрозу национальной безопасности.

В документе также указано, в каких классах и с какими характеристиками беспилотники необходимо ставить на учет.

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