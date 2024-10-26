Зеленский: Украина будет вынуждена воевать в Европе против КНДР

Зеленский: Украина будет вынуждена воевать в Европе против КНДР2
- 26.10.2024, 21:09
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Кремль настроен на продолжение войны.
Именно поэтому северокорейские солдаты уже в ближайшее время могут быть на поле боя против Украины.
Об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
«В Москве настроены на продолжение агрессии... И именно поэтому они пытаются увеличить оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи», - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что такие условия сложились из-за отсутствия более сильных решений западных партнеров в поддержку Украины и это «только побуждает Путина вкладываться дальше в террор».
Зеленский выразил убеждение, что мир может остановить развертывание войны, но для этого нужны не слова, а конкретные шаги.
«Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо», - акцентировал президент.
«Время, которое истекает, пока решений нет - это постоянные российские удары, постоянные потери наших жизней. Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и ради нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки», - анонсировал Зеленский.