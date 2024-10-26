закрыть
26 октября 2024, суббота, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦИК Грузии утверждает, что побеждает пророссийская партия

3
  • 26.10.2024, 21:25
  • 3,256
ЦИК Грузии утверждает, что побеждает пророссийская партия

Независимый экзитпол говорит об обратном.

ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент. Явка, по предварительным данным, около 60%.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома Грузии.

По результатам обработки 68,69% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 52,94% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

По этим данным:

на втором месте «Коалиция за изменения» с 11,19%,

«Единство - Национальное» - на третьем месте с 9,79% голосов.

«Сильная Грузия» 9,05%,

партии Гахария «За Грузию» - 8,26%.

Явка, по предварительным данным, 58,94%, проголосовали 2060412 человек. У ЦИК пока нет данных по явке из пяти округов, в горных районах и по голосованию на части участков за границей.

Отметим, экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.

Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия «Грузинская мечта» – 40,9%.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук