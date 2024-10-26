ЦИК Грузии утверждает, что побеждает пророссийская партия 3 26.10.2024, 21:25

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Независимый экзитпол говорит об обратном.

ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент. Явка, по предварительным данным, около 60%.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома Грузии.

По результатам обработки 68,69% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 52,94% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

По этим данным:

на втором месте «Коалиция за изменения» с 11,19%,

«Единство - Национальное» - на третьем месте с 9,79% голосов.

«Сильная Грузия» 9,05%,

партии Гахария «За Грузию» - 8,26%.

Явка, по предварительным данным, 58,94%, проголосовали 2060412 человек. У ЦИК пока нет данных по явке из пяти округов, в горных районах и по голосованию на части участков за границей.

Отметим, экзитпол компании Edison Research прогнозирует оппозиции совокупно более 50% на парламентских выборах в Грузии.

Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия «Грузинская мечта» – 40,9%.

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