В Исландии ввели четырехдневную рабочую неделю 26.10.2024, 21:42

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Результаты поразили специалистов.

Исландия продемонстрировала впечатляющие темпы экономического роста после того, как в стране была введена четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает CNN.

Согласно новому исследованию, по итогам 2023 года ВВП Исландии вырос на 5%, что является впечатляюще высоким показателем для развитой экономики. Среди богатых стран Европы более высокие темпы имела только Мальта. Для сравнения, в течение 2006-2015 годов средние темпы роста экономики в Исландии составляли лишь около 2% в год.

Аналитики связывают экономические успехи страны именно с сокращением рабочей недели. Так, в период с 2015 по 2019 годы в стране провели несколько крупных экспериментов, в рамках которых работникам государственного сектора сократили рабочую неделю до 35-36 часов, вместо 40, без снижения зарплаты. В эксперименте приняли участие 2500 человек - более 1% трудоспособного населения Исландии в то время.

Исследователи обнаружили, что производительность труда осталась такой же или улучшилась на большинстве рабочих мест, тогда как самочувствие работников «значительно» выросло по ряду показателей.

Впоследствии исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего дня для десятков тысяч своих членов по всей стране. К 2022 году 51% работников в стране перешли на сокращенный рабочий день, или на четырехдневную рабочую неделю. На сегодня в таком формате работают 59% исландцев.

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