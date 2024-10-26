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Чем все чаще болеют белорусы?

  • 26.10.2024, 21:51
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Чем все чаще болеют белорусы?

Журналисты получили доступ к закрытому отчету Минздрава.

Самые распространенные заболевания у белорусов — это болезни сердечно-сосудистой системы. В стране таких больных 2,7 миллиона человек. Эти цифры «Зеркало» обнаружило во внутреннем отчете Минздрава за 2023 год.

Почти три миллиона людей с проблемами с сердцем и рост случаев сахарного диабета

Серьезной проблемой Минздрав называет рост заболеваемости болезнями системы кровообращения (БСК), их также называют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно они имеют «высокий удельный вес в структуре причин смертности населения».

Какие именно диагнозы из этой группы наиболее часто приводили к смерти, а также число умерших с БСК в 2023-м, не называется. Но есть статистика по количеству болеющих. Так, общее число пациентов с болезнями системы кровообращения в прошлом году среди взрослых составило около 2,68 млн человек (в прошлом году — 2,69 млн).

Из них БСК впервые выявили у примерно 297 тыс. Инфаркт миокарда диагностировали у 12 тыс. человек, ишемическую болезнь сердца — у почти 82 тыс. пациентов, артериальную гипертензию — у 75 тыс. белорусов. Но, как утверждает Минздрав, в среднем показатели вернулись к уровню, наблюдавшемуся до пандемии COVID-19.

Наиболее распространенной эндокринной патологией в отчете Минздрава называют заболевания щитовидной железы. Патология этого органа имелась у 354 тысяч человек, что составляет 3,8% населения страны. У детей заболевания щитовидной железы являются основной причиной наблюдения у врача-эндокринолога.

В 2023 году сохранялась высокая заболеваемость сахарным диабетом. По сравнению с 2022 годом, количество заболевших таким диагнозом выросло на 12% и достигло 28 тыс. Большей части из них диагностировали сахарный диабет второго типа — это 26 тыс. человек. Для сравнения: в 2022-м таких людей было 23 тыс.

Сильнее всего число заболевших диабетом второго типа по сравнению с 2022 годом выросло в Минской области — на 25%. В Гродненской области стало на 21% больше пациентов, в Гомельской — на 15%. Меньше всего новых случаев в Витебской области (плюс 5%) и в Минске (плюс 4%).

Больше человек со злокачественными опухолями и рост болезней среди беременных

В отчете о работе онкологической службы Минздрава указано только общее количество первичных злокачественных новообразований. В 2023 году с ними столкнулись примерно 56,7 тыс. человек (для сравнения: в 2022-м пациентов с новообразованиями было 52,5 тыс.). То есть это число выросло на 8%.

Среди онкологических заболеваний также заметен рост случаев миомы матки. В 2023 году в стране было 54 тыс. женщин с таким диагнозом (впервые заболели 12 тыс.). Год назад цифры были 53,6 и 11,6 тыс. соответственно.

Также зафиксировано больше случаев доброкачественных новообразований яичников: если в 2022-м насчитывалось около 9,7 тысячи пациенток, то в 2023-м их стало 10,6 тысячи.

Среди детей до 17 лет в 2022 году зафиксировано 318 случаев онкологических заболеваний. Из них 40 ребят скончались. Известно, что два пациента умерли в Брестской детской областной больнице в 2023 году — опухоль начала прогрессировать. Так же «на фоне прогрессирования» в 2022-м скончались семь пациентов Гомельской областной детской клинической больницы. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в 2023 году из-за прогрессирования опухоли не стало семи маленьких пациентов (в 2022-м в РНПЦ умерли десять детей).

В 2023 году значительно увеличилась общая заболеваемость болезнями женских тазовых органов. Так, по данным Минздрава, с подобными диагнозами было около 225 тыс. пациенток (год назад их было 212 тыс.). Также выросло количество женщин с бесплодием (примерно 11 тыс.).

Кроме того, в 2023 году врачи фиксировали рост заболеваемости беременных: проблемы со здоровьем возникали у 75% женщин. Чаще всего они жаловались на болезни мочеполовой системы (25%), анемии (20%), угрозу прерывания беременности (15%), дисфункцию щитовидной железы (10%), нарушения жирового обмена (8%) и болезни системы кровообращения (6%).

При этом уменьшилось количество случаев заболеваний, осложняющих беременность, роды и послеродовый период. К ним относятся анемия, заболевания органов дыхания, пищеварения и нервной системы и так далее, если они ухудшают состояние женщины во время беременности и родов и после. Так, если в 2022 году зафиксировали чуть больше 79 тыс. подобных случаев, то в 2023-м — 75 тыс.

Меньше болезней органов дыхания, но больше смертей от них

Согласно данным о работе пульмонологической службы, общая заболеваемость болезнями органов дыхания среди взрослых в прошлом году снизилась почти на 300 тыс. В 2023-м этот показатель равнялся 2,14 миллиона человек, а в 2022-м — 2,42 миллиона. Также упала заболеваемость пневмонией: 46,5 тыс. случаев после 58 тыс. На 1,5% увеличилось количество пациентов с астмой — в прошлом году с ней жили примерно 72 тыс. взрослых.

Среди пациентов пульмонологических отделений одной из распространенных причин смерти названа хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В 2023 году с ней жили почти 36 тыс. людей. Как правило, причиной смерти становилась поздняя диагностика и неподходящее лечение.

— При анализе стационарных карт умерших пациентов обращают на себя внимание поздняя диагностика и неадекватная степени тяжести терапия ХОБЛ, позднее обращение пациентов за медицинской помощью (особенно при инфекционных причинах заболеваний или обострений), — обеспокоены в Минздраве.

Также в 2023 году увеличилось число пациентов с острыми бронхитами, осложненными бронхообструктивными синдромами, которые нуждались в госпитализации. А уровень заболеваемости различными инфекциями (без учета ОРИ и ветряной оспы) вернулся к допандемическому уровню. При этом общая летальность от болезней органов дыхания снизилась с 2,1 до 1,6% по сравнению с 2022 годом.

Среди диагнозов, лечением которых занимаются отоларингологи, в 2023 году были довольно распространены болезни уха и сосцевидного отростка. Ими болели около 269 тыс. человек. Случаев аллергического ринита зафиксировали примерно 31 тыс., хронического ринита, назофарингита, фарингита и синусита — почти 57,6 тыс.

Еще в министерстве отмечали рост заболеваемости сальмонеллезом, гастроэнтеритом неустановленной этиологии, острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, коклюшем, бактериальным менингитом, скарлатиной, ветрянкой, хроническим вирусным гепатитом В и С, клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, гриппом, цитомегаловирусной инфекцией и инфекционным мононуклеозом. Но данные по количеству людей с этими диагнозами ведомство не раскрыло.

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