WSJ: Украина может принудить Путина к миру 26.10.2024, 21:57

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У Киева появился серьезный инструмент влияния.

За последние три месяца рои из более 150 украинских беспилотников залетали на сотни миль вглубь России и атаковали склады ракет, резервуары стратегического топлива, военные аэродромы и оборонные заводы. Такие удары Киева, несмотря на запрет использовать для них российские ракеты, меняют ситуацию, что может заставить российского диктатора Владимира Путина договориться о приемлемом мире, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что раньше такие удары считались исключительными, а теперь они почти не попадают в новости, хотя украинские чиновники и сторонники Украины на Западе все чаще считают их геймченджером, который может повлиять на Путина.

В статье упоминаются слова президента Украины Владимира Зеленского после одной из таких атак о том, что способность вернуть войну в Россию в корне меняет ситуацию. По данным аналитиков данных из открытых источников, атака, после которой Зеленский сделал это заявление, уничтожила около 58 складов и железнодорожный терминал на артиллерийском и ракетном арсенале к северо-западу от Москвы.

WSJ также отмечает, что после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на этой неделе Зеленский заявил, что Вашингтон готовит пакет на 800 миллионов долларов для финансирования производства украинских беспилотников. Издание напоминает, что самые отдаленные украинские атаки беспилотниками, которые достигли арктических берегов России на севере и районов, граничащих с Казахстаном на востоке, наносились оружием украинского производства. Кроме дронов, Украина атаковала Россию крылатыми ракетами Нептун, хотя и в значительно меньшем количестве.

Также в статье отмечается, что Зеленcкий заявлял. что Киев разработал баллистические ракеты, но их, похоже, еще не использовали.

WSJ напоминает, что западные чиновники утверждают, что опасаются, что если Украине позволят бить западными ракетами вглубь России, та в ответ предоставит йеменским хуситам высокотехнологичные ракеты, которые смогут потопить американские военные корабли в Красном море, или же активизирует диверсионную деятельность в Европе.

Издание добавляет, что, хотя украинское собственное дальнобойное оружие не такое мощное или скоростное, как ATACMS или Storm Shadow, радиус его действия и мощность неуклонно растут, что превращает его в стратегический рычаг в войне.

«Это развитие событий является серьезным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда Россия наносила удары по военным и гражданским целям по всей Украине с помощью беспилотников и ракет, не опасаясь значительного ответа», — пишет WSJ.

«Когда только Россия имела способность глубокого поражения материально-технической и военной инфраструктуры, тогда как Украина была ограничена только поражением целей на линии фронта, это представляло огромную асимметрию в пользу России. Поэтому сейчас мы демонстрируем свои возможности достаточно эффективными ударами. Динамика идет в нашу пользу, потому что те, кто наносит удары, держат инициативу, а России трудно защищать свою огромную территорию», — заявил изданию Николай Белесков, научный сотрудник правительственного аналитического центра в Киеве Национальный институт стратегических исследований.

WSJ напоминает, что как в Киеве, так и среди его сторонников, растет убеждение, что выиграть войну только в Украине невозможно — для ее прекращения нужно нанести гораздо больший ущерб экономике и военной инфраструктуре России.

«Война на истощение на Юге и Востоке — это не та война, которую в долгосрочной перспективе Украина может вести и выиграть. Поэтому они (украинцы — ред.) должны выяснить, как изменить расчеты Владимира Путина», — сказал изданию член конгресса от демократов Джейсон Кроу — ветеран армии США, который, как и многие законодатели от Демократической и Республиканской партий, настаивает на том, чтобы администрация Байдена позволила использование ATACMS в глубине территории России.

Издание обращает внимание, что в последние недели Украина атаковала несколько российских военных заводов.

«Если Россия начнет терять производственные линии, если российские рабочие там начнут думать, что по ним могут ударить, когда они идут на работу, это может иметь стратегическое влияние на способность Российской Федерации вести войну», — сказал WSJ заместитель директора miltech-компании Анатолий Храпчинский.

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