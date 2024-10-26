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Грузинская оппозиция уверена в своей победе

  • 26.10.2024, 22:15
Грузинская оппозиция уверена в своей победе

И заявляет, что «время Иванишвили пришло к концу».

В Грузии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. Независимый экзитпол отдает победу оппозиции, в это же время ЦИК сообщает, что по результатам обработки 68,69% бюллетеней пророссийская «Грузинская мечта» набирает 52,94% голосов.

Грузинская оппозиция уверена в своей победе.

«Время Иванишвили закончилось! – в кратчайшие сроки вместе с другими оппозиционными партиями, преодолевшимиизбирательный барьер, мы начнем переговоры о формировании коалиционного правительства, которое введет нашу страну в Евросоюз! — заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава на брифинге, который состоялся в офисе партии после закрытия избирательных участков.

«Случилось то, что мы прогнозировали месяцами и весь день. Несмотря на вбросы бюллетеней и насилие, победили Европа и грузинский народ. Сегодня не победила какая-то одна партия, победило европейское будущее страны, победила оппозиция, а «Грузинская мечта» проиграла, время Иванишвили закончилось! Мы увидели это по опубликованным экзитполам», — заявила лидер оппозиционной партии.

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