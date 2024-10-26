Трамп побеждает Харрис во всех колеблющихся штатах 9 26.10.2024, 22:37

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Результат на выборах может быть разгромным.

Сайт Realclearpolling аккумулирует электоральные исследования, проводимые всеми американскими социологическими службами, и выводит среднее значение за последнее время.

Например, Wall Street Journal дает Дональду Трампу преимущество в 3%. CNN и New York Times фиксируют ничью, а вот Reuters отмечает преимущество Камале Харрис в 2%.

В течение двух с половиной месяцев Харрис опережала своего конкурента-республиканца, в начале октября ее преимущество достигало 2,2%. Сейчас же впереди Трамп — на 0,1%.

Однако это касается абсолютных цифр, а в США важно голосование по штатам. И здесь у Трампа все хорошо — во всех семи колеблющихся штатах у него преимущество. Например, в Пенсильвании — 0,6%, в Мичигане — 0,2%, в Джорджии — 2,2%.

Таким образом, если бы выборы состоялись сейчас, Трамп победил бы Харрис с разгромным результатом — 312-226.

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