Трамп побеждает Харрис во всех колеблющихся штатах

Трамп побеждает Харрис во всех колеблющихся штатах9
- 26.10.2024, 22:37
- 5,276
Результат на выборах может быть разгромным.
Сайт Realclearpolling аккумулирует электоральные исследования, проводимые всеми американскими социологическими службами, и выводит среднее значение за последнее время.
Например, Wall Street Journal дает Дональду Трампу преимущество в 3%. CNN и New York Times фиксируют ничью, а вот Reuters отмечает преимущество Камале Харрис в 2%.
В течение двух с половиной месяцев Харрис опережала своего конкурента-республиканца, в начале октября ее преимущество достигало 2,2%. Сейчас же впереди Трамп — на 0,1%.
Однако это касается абсолютных цифр, а в США важно голосование по штатам. И здесь у Трампа все хорошо — во всех семи колеблющихся штатах у него преимущество. Например, в Пенсильвании — 0,6%, в Мичигане — 0,2%, в Джорджии — 2,2%.
Таким образом, если бы выборы состоялись сейчас, Трамп победил бы Харрис с разгромным результатом — 312-226.