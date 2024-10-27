В Грузии оппозиционная партия заявила о нападении на ее офис 27.10.2024, 1:05

Сторонники пророссийской партии попытались спровоцировать массовую драку.

В Грузии поклонники «Грузинской мечты» якобы напали на офис оппонентов. В партии «Единого национального движения» утверждают, что нападение совершено на центральный офис.

Об этом сообщает SOVA.

Как заявил один из лидеров «Нацдвижения» Леван Бежашвили, акт насилия совершили «зондеры» правящей партии. Но якобы получили заслуженный ответ.

«Все видят, в каком плачевном состоянии оказалась «Грузинская мечта». Они понимают, что проиграют выборы, и посылают зондеров в офис «Национального движения», - сказал Бежашвили.

По словам лидеров «Нацдвижения», неизвестные на автомобилях прибыли в офис ЕНР, где расположен избирательный штаб коалиции «Единство», и попытались ворваться внутрь и спровоцировали массовую драку.

Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже скрылись.

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