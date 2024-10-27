В Rheinmetall назвали бронетехнику, которая лучше всего себя показала на фронте в Украине
- 27.10.2024, 5:50
И она не самая новая.
Немецкий оборонный гигант Rheinemtall считает боевые машины пехоты Marder самым успешным образцом боевой техники на российско-украинском фронте. Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор концерна Армин Паппергер.
«Могу сказать, что наиболее успешные в данный момент - это боевые машины пехоты Marder», - заявил он.
Паппергер отметил, что подробные отзывы о немецком вооружении на российско-украинской войне может предоставить министр обороны Германии. Вместе с тем он отметил, что часть этой информации пока является конфиденциальной.