закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 4:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Rheinmetall назвали бронетехнику, которая лучше всего себя показала на фронте в Украине

  • 27.10.2024, 5:50
В Rheinmetall назвали бронетехнику, которая лучше всего себя показала на фронте в Украине

И она не самая новая.

Немецкий оборонный гигант Rheinemtall считает боевые машины пехоты Marder самым успешным образцом боевой техники на российско-украинском фронте. Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор концерна Армин Паппергер.

«Могу сказать, что наиболее успешные в данный момент - это боевые машины пехоты Marder», - заявил он.

Паппергер отметил, что подробные отзывы о немецком вооружении на российско-украинской войне может предоставить министр обороны Германии. Вместе с тем он отметил, что часть этой информации пока является конфиденциальной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук