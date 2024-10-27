В Rheinmetall назвали бронетехнику, которая лучше всего себя показала на фронте в Украине 27.10.2024, 5:50

И она не самая новая.

Немецкий оборонный гигант Rheinemtall считает боевые машины пехоты Marder самым успешным образцом боевой техники на российско-украинском фронте. Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор концерна Армин Паппергер.

«Могу сказать, что наиболее успешные в данный момент - это боевые машины пехоты Marder», - заявил он.

Паппергер отметил, что подробные отзывы о немецком вооружении на российско-украинской войне может предоставить министр обороны Германии. Вместе с тем он отметил, что часть этой информации пока является конфиденциальной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com