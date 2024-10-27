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Еще один экзитпол в Грузии заявил о победе оппозиции

  • 27.10.2024, 6:00
Еще один экзитпол в Грузии заявил о победе оппозиции

Оппозиция набирает почти 50%.

Экзитпол по заказу оппозиционного телеканала Mtavari прогнозирует, что оппозиционные партии вместе набирают почти 50% голосов.

Как сообщает «Европейская правда», результаты опроса, проведенного компанией Harrys X, телеканал опубликовал вскоре после закрытия участков.

Согласно экзитполу Harrys X, проевропейская оппозиция совокупно получает 48% голосов, тогда как партия власти «Грузинская мечта» – 42%.

По этому прогнозу, объединенная оппозиция может получить в парламенте 80 мандатов, а «Мечта» – 70.

В рамках экзитпола опросили 11 510 человек.

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