Еще один экзитпол в Грузии заявил о победе оппозиции
- 27.10.2024, 6:00
Оппозиция набирает почти 50%.
Экзитпол по заказу оппозиционного телеканала Mtavari прогнозирует, что оппозиционные партии вместе набирают почти 50% голосов.
Как сообщает «Европейская правда», результаты опроса, проведенного компанией Harrys X, телеканал опубликовал вскоре после закрытия участков.
Согласно экзитполу Harrys X, проевропейская оппозиция совокупно получает 48% голосов, тогда как партия власти «Грузинская мечта» – 42%.
По этому прогнозу, объединенная оппозиция может получить в парламенте 80 мандатов, а «Мечта» – 70.
В рамках экзитпола опросили 11 510 человек.