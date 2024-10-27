Выборы в Грузии: известны данные подсчета голосов с 97% избирательных участков

Выборы в Грузии: известны данные подсчета голосов с 97% избирательных участков1
- 27.10.2024, 8:37
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Экзитполы давали противоположные результаты.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах в Грузии, которые многие считают решающим фактором для давнего стремления страны к членству в ЕС.
Об этом сообщает сайт грузинской избирательной комиссии.
По данным избирательной комиссии, после подсчета голосов с 97% избирательных участков «Грузинская мечта» набрала 54,24% голосов.
Оппозиционные «Коалиция за перемены» - 10,80%, «Единство-Национальное движение» - 10,07%. Остальные голоса поделили между собой более мелкие оппозиционные партии.
Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы.
Экзитполы после закрытия избирательных участков дали противоположные результаты.
Явка, по предварительным данным, около 60%.
Оппозиционные партии заявили о непризнании результатов выборов. Некоторые говорят о подготовке уличных акций протеста.