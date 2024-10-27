New York Times узнал, какие цели поразил Израиль в Иране
- 27.10.2024, 8:49
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Это вызвало глубокую тревогу в Тегеране.
В результате атак Израиля на Иран утром в субботу были уничтожены системы противовоздушной обороны, созданные для защиты нескольких важнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также системы, охраняющие крупное газовое месторождение и крупный порт на юге Ирана.
Об этом сообщает New York Times.
По словам трех иранских чиновников и трех высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Израиля, объектами, на которые нацелился Израиль, были оборонительные сооружения на обширном нефтехимическом комплексе Бандар Имам Хомейни в провинции Хузестан; в крупном экономическом порту Бандар Имам Хомейни, прилегающем к нему; и на нефтеперерабатывающем заводе Абадан. Системы ПВО также были поражены в провинции Илам, на нефтеперерабатывающем заводе газового месторождения под названием Танге Биджар.
По словам трех иранских официальных лиц, уничтожение Израилем систем противовоздушной обороны вызвало глубокую тревогу в Иране, поскольку критически важные энергетические и экономические центры теперь уязвимы для будущих атак, если цикл ответных действий между Ираном и Израилем продолжится.
Два израильских чиновника заявили, что первоначальные планы, разработанные сразу после того, как Иран в начале октября выпустил серию баллистических ракет по Израилю , включали удары по целям, связанным с энергетической промышленностью и ядерным проектом Ирана.
В субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся точные удары по иранским военным целям.