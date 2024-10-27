Оппозиция в Грузии заявила о конституционном перевороте 5 27.10.2024, 8:52

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Две партии отказываются входить в парламент.

Грузинская оппозиции не признает результаты парламентских выборов, согласно которым победу одерживает пророссийская «Грузинская мечта».

Две оппозиционные грузинские политические силы - «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» - заявили по итогам парламентских выборов, что правящая партия «Грузинская мечта» осуществила конституционный переворот, и отказываются входить в парламент, несмотря на преодоление пятипроцентного барьера.

Лидеры этих партий сообщили, что их представители не намерены получать мандаты. Caucasian Bureau передает, что грузинская оппозиция готовится провести в воскресенье крупную акцию протеста в Тбилиси. Готовится экстренное заявление этой ночью, идут межпартийные консультации.

По данным Tbilisi Life, на некоторых участках подсчитывают голоса за «Грузинскую мечту» даже на перечеркнутых бюллетенях, объясняя это тем, что линия попадает на кружок рядом с номером 41.

«Оппозиция не признает итоги прошедших выборов по причине большого количества нарушений и анонсирует акции протеста на улице», - пишет паблик.

Между тем ЦИК Грузии начала публиковать пересчитанные вручную голоса: после подсчета данных с 97% избирательных участков «Грузинская мечта» набирает более 54%.

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