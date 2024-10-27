Путин вскрыл свою слабость
- 27.10.2024, 8:59
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Аналитики указали на «хорошую мину при плохой игре».
Владимир Путин активно создает иллюзию об успехах армии РФ в Курской области, чтобы продемонстрировать управление ситуацией.
В Институте изучения войны (ISW) обратили внимание на то, что кремлевский диктатор, к примеру, дважды повторил тезис о якобы окружении в Курщине «2 тысяч украинских солдат».
Участникам саммита БРИКС и журналистам «России 1» Путин скармливал одну и ту же ложь о том, что указанная группировка сил ВСУ якобы окружена армией РФ, все связи с Киевом оборваны.
Руководитель РФ утверждал, что украинские солдаты якобы даже не знают об окружении. В ответ в ISW привели как пример слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который не только опроверг дезинформацию кремлевского диктатора, но и указал, что Россия потеряла в Курской области более 17,8 тыс военных за три месяца.
«Попытка Путина объяснить неспособность России отбить вторжение в Курскую область», - подчеркнули в ISW.