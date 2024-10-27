В Тамбовской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар неподалеку от нефтеперерабатывающего завода 27.10.2024, 9:13

1,146

Горит диспетчерская станция «Транснефть-Дружба».

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Тамбовской области в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что пожар возник на диспетчерской станции «Транснефть-Дружба» в селе Новоникольское, где также расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В то же время губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил о «единичном возгорании вследствие хлопка», которое якобы было оперативно ликвидировано.

«Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе приняты все меры для обеспечения безопасности», — написал он в своем Telegram.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com