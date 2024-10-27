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В Тамбовской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар неподалеку от нефтеперерабатывающего завода

  • 27.10.2024, 9:13
  • 1,146
В Тамбовской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар неподалеку от нефтеперерабатывающего завода

Горит диспетчерская станция «Транснефть-Дружба».

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Тамбовской области в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что пожар возник на диспетчерской станции «Транснефть-Дружба» в селе Новоникольское, где также расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В то же время губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил о «единичном возгорании вследствие хлопка», которое якобы было оперативно ликвидировано.

«Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе приняты все меры для обеспечения безопасности», — написал он в своем Telegram.

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