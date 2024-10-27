Медведев устроил истерику из-за запуска первого завода Rheinmetall в Украине

Медведев устроил истерику из-за запуска первого завода Rheinmetall в Украине1
- 27.10.2024, 9:15
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Хочет «салюта».
Известный своими скандальными заявлениями замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь разразился угрозами в адрес Украины, пишет УНИАН.
На сей раз причиной стал запуск первого завода немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Медведев заявил, что ожидает российского «салюта» на объекте.
«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», – выдал замглавы Совбеза РФ.
Напомним, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, и первый из них уже работает. Как отметил директор концерна Армин Паппергер, Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.